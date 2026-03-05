Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:56

Минобороны Азербайджана пообещало ответные меры на атаки иранских дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры после атак иранских дронов на Нахичевань, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, будут изучены характеристики БПЛА, которые использовались для атаки.

Азербайджан <...> готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, — говорится в сообщении ведомства.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. В результате пострадали два человека. После ударов посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД республики.

До этого стало известно, что 259 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Всего границу перешли 1317 человек, из них 259 — азербайджанцы, остальные — иностранцы. Уточняется, что группа из 17 российских туристов пересекла границу с РФ через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе с Азербайджаном, в их числе трое детей.

Азербайджан
Минобороны
Иран
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон тайно сняли в бикини
Баку назвал ЧП в Нахичевани атакой Ирана и приступил к изучению обломков
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.