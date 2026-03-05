Минобороны Азербайджана пообещало ответные меры на атаки иранских дронов

Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры после атак иранских дронов на Нахичевань, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, будут изучены характеристики БПЛА, которые использовались для атаки.

Азербайджан <...> готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, — говорится в сообщении ведомства.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. В результате пострадали два человека. После ударов посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД республики.

До этого стало известно, что 259 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Всего границу перешли 1317 человек, из них 259 — азербайджанцы, остальные — иностранцы. Уточняется, что группа из 17 российских туристов пересекла границу с РФ через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе с Азербайджаном, в их числе трое детей.