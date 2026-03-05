Стало известно, на каких условиях Украина даст США дроны для атак на Иран

Украина безвозмездно передаст США беспилотники в надежде на поддержку американского президента Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о желании Вашингтона использовать украинские дроны в конфликте с Ираном. По его словам, Киев предоставит свое вооружение даже в случае отказа в обмене на американские ракеты.

Опыт применения дронов-перехватчиков у Украины больше, чем у американских операторов. [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) предлагал уже эти поставки на днях, говорил, что готов помочь США в этом вопросе. Естественно, там был намек в обмен на ракеты Patriot. Хотя американцы, естественно, их не дадут. Поставки могут состояться для того, чтобы заручиться благосклонностью Трампа. То есть даже взамен украинский президент ничего не потребует. Или попросит, но американцы скажут: «Не сейчас». А украинцы утрутся, улыбнутся и скажут: «Ой, мы так рады вам помогать, вы такие замечательные». Как обычно бывает у Зеленского, — высказался Кнутов.

По его мнению, Соединенные Штаты могут обратиться к Украине с запросом на поставку беспилотников, поскольку они значительно дешевле, чем системы Patriot или ракеты класса «воздух — воздух». Военный эксперт подчеркнул, что в такой ситуации Киев с радостью передаст свое вооружение, несмотря на негативные последствия для своего населения и армии.

Ранее сообщалось, что арсеналы дорогих ракет-перехватчиков США на Ближнем Востоке могут скоро иссякнуть из-за массированных атак дешевых беспилотников Ирана. Тегеран использует дроны Shahed-136 стоимостью около $20 тыс. (1,5 млн рублей), тогда как американцы вынуждены сбивать их ракетами Patriot PAC-3, каждая из которых стоит примерно $4 млн (310 млн рублей).