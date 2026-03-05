Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:42

Лавров сделал обескураживающее заявление о гарантиях безопасности Киеву

Лавров заявил, что Россия даже не видела западные гарантии безопасности Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Россия не могла отклонить или одобрить западные гарантии безопасности Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, которые приводит ТАСС, Москва их даже не видела.

Мы исходим из того, что мы этих гарантий не то что не одобряли, мы их не видели, — сказал он.

Также глава МИД заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

До этого Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Брунея заявил, что подход Вашингтона к украинскому урегулированию остается твердым и соответствует договоренностям, достигнутым в Анкоридже. По словам министра, европейские партнеры и Киев пытаются склонить Белый дом к отказу от этих договоренностей, однако американская сторона не отступает от принципиальных позиций.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ предупредил, что война Запада против России перестала быть гибридной и перешла в прямую, «горячую» фазу. По словам министра, западные страны готовили Украину как анти-Россию, которая стала инструментом противостояния двух сторон.

Сергей Лавров
гарантии безопасности
Украина
Запад
