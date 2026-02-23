Зеленский усомнился в надежности Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в надежности главы Белого дома Дональда Трампа как партнера. По его словам, которые приводит британская газета BBC, Киеву нужны гарантии безопасности на десятилетия вперед, а поскольку президенты США меняются, полагаться только на одного человека нельзя.

Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно, — заявил Зеленский.

Политик считает, что Украине важна поддержка не только Белого дома, но и Конгресса США. По его мнению, гарантии должны быть рассчитаны минимум на 30 лет, а значит, должны пережить не одного американского президента.

Ранее бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что президент Украины заблуждается, если думает, что вернет потерянные территории. Он назвал абсурдными высказывания Зеленского по этому вопросу. Отказ Зеленского уступить территории в Донбассе приведет к потере земель в других регионах Украины, пояснил Медведчук.