Российского капитана взяли под стражу в Швеции

Российского капитана взяли под стражу в Швеции Капитана задержанного в Швеции танкера Sea Owl I взяли под стражу

Капитана задержанного у южных берегов Швеции танкера Sea Owl I взяли под стражу по решению Окружного суда города Истад, передает агентство ТТ. Гражданина России подозревают в использовании поддельных документов.

Окружной суд постановил, что для взятия под стражу «имеются достаточные основания». Прокуратура приняла решение об аресте капитана в пятницу, 13 марта.

До этого посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что танкер Sea Owl I задержали в шведском порту из-за несоответствия техническим и экологическим требованиям. По его словам, у местных властей нет претензий к членам экипажа судна.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск. Корабль под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

Также сообщалось, что власти Мальты отказались эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Чиновники сослались на отсутствие полномочий, уточнили в дипмиссии РФ. Удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта.