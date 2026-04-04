Удары США по Ирану «вывели» тысячи иракцев на улицу

Жители Ирака вышли на митинг в центре Багдада в качестве протеста против ударов США и Израиля по Ирану, сообщает РИА Новости. По информации агентства, тысячи участников протеста собрались на площади Ат-Тахрир.

Журналисты уточнили, что участники акций развернули флаги Ирака и стали выкрикивать антиамериканские и антиизраильские лозунги. Они потребовали установления мира на Ближнем Востоке. Известно, что всего митинги проводятся более чем в десяти провинциях Ирака.

Ранее проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили о прекращении ударов ракетами «Град» по базам США в Багдаде. Они пояснили, что такое решение связано с угрозой для жизни мирных жителей столицы. При этом представители движения подчеркнули, что присутствие американских войск в городе создает серьезную опасность для населения.

Также власти Ирака закрыли южный пограничный переход Шаламче на границе с Ираном. Журналисты уточнили, что такое решение было принято после того, как в результате авиаударов с иранской стороны погиб иракский гражданин.