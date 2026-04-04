Ирак перекрыл переход на границе с Ираном Reuters: Ирак закрыл переход Шаламче на границе с Ираном

Ирак закрыл южный пограничный переход Шаламче на границе с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. В материале уточняется, что такое решение было принято после того, как в результате авиаударов с иранской стороны погиб иракский гражданин.

В статье напомнили, что Шаламче — приграничный город в иранской провинции Хузестан, расположенный северо-западнее Абадана на границе с Ираком. Это ключевой пункт транспортного сообщения между двумя странами.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».

Тем временем бывший госсекретарь Кондолиза Райс, считающаяся одним из ключевых архитекторов вторжения США в Ирак в 2003 году, выразила сомнение в том, что американский лидер Дональд Трамп сможет добиться свержения власти в Иране. По ее мнению, воздушные удары для этих целей малоэффективны.