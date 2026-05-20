Обвиненный в получении взяток мэр Уфы поправил здоровье Обвиненного в получении взяток мэра Уфы Мавлиева выписали из больницы

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, выписали из больницы, сообщил ТАСС его адвокат Марат Самойлов. По словам защитника, чиновника госпитализировали из-за переживаний.

Мавлиева сегодня выписали из больницы, ему рекомендовано наблюдение врачей, — сказал Самойлов.

Мэр находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2025 году он потребовал от представителя строительной организации взятку за покровительство. Речь шла о покупке земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей. В дальнейшем чиновник хотел переоформить эту землю на себя.

До этого Самойлов сообщил, что глава города обжаловал арест по уголовному делу о взяточничестве. По словам правозащитника, соответствующий вопрос будет изучен Верховным судом республики.

