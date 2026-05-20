Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 16:22

Обвиненный в получении взяток мэр Уфы поправил здоровье

Обвиненного в получении взяток мэра Уфы Мавлиева выписали из больницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, выписали из больницы, сообщил ТАСС его адвокат Марат Самойлов. По словам защитника, чиновника госпитализировали из-за переживаний.

Мавлиева сегодня выписали из больницы, ему рекомендовано наблюдение врачей, — сказал Самойлов.

Мэр находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2025 году он потребовал от представителя строительной организации взятку за покровительство. Речь шла о покупке земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей. В дальнейшем чиновник хотел переоформить эту землю на себя.

До этого Самойлов сообщил, что глава города обжаловал арест по уголовному делу о взяточничестве. По словам правозащитника, соответствующий вопрос будет изучен Верховным судом республики.

Ранее в Кемеровской области арестовали сотрудника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи предполагают, что фигуранты похищали бюджетные средства через завышение стоимости работ. Причиненный ими ущерб оценили в 20 млн рублей.

Регионы
Башкирия
Уфа
мэры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу указал на откровенно недружественный шаг Армении
Шойгу раскрыл, чем Армения обязана России
Китай проводил Путина
Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности
Гинеколог назвала оптимальный возраст для первой беременности
В российском регионе появится отряд из граждан для противодействия БПЛА
Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе
€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»
Фон дер Ляйен обиделась на сообщение СВР о плане ударов ВСУ из Прибалтики
Суд признал законным арест иноагента-комика
Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову
Экс-нардеп ответил, что Зеленский хочет провернуть на территории Белоруссии
Раскрыта продолжительность чаепития Путина и Си Цзиньпина
Путин оценил одну китайскую транспортную инициативу
Политолог раскрыл главный итог переговоров Путина и Си Цзиньпина
Детеныш белухи «встал на мель» и привлек внимание МЧС
Пятилетняя россиянка умерла после операции в Германии
Политолог расшифровал сигнал Путина и Си Цзиньпина Западу
В Германии предположили, с какой целью ФРГ настраивает Европу против России
Матвиенко жестко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.