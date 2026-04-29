Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей Кемеровского чиновника задержали за мошенничество с бюджетом на 20 млн рублей

Чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы задержали в Кемеровской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в областном управлении ФСБ. По данным ведомства, фигуранты похищали бюджетные средства через завышение стоимости работ. Причиненный ущерб превысил 20 млн рублей, передает РИА Новости.

