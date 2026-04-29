Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей

29 апреля 2026 в 11:36

Кемеровского чиновника задержали за мошенничество с бюджетом на 20 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы задержали в Кемеровской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в областном управлении ФСБ. По данным ведомства, фигуранты похищали бюджетные средства через завышение стоимости работ. Причиненный ущерб превысил 20 млн рублей, передает РИА Новости.

Предварительная сумма причиненного ущерба бюджету муниципального образования составила более 20 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее в Орловской области потребовали взыскать более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, трех физических и нескольких юрлиц. Прокуратура намерена изъять доходы, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства.

Прежде прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

Регионы
Кемеровская область
чиновники
мошенничество
