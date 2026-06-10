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10 июня 2026 в 08:59

Роскосмосу пришлось скорректировать орбиту МКС

Роскосмос скорректировал высоту орбиты МКС на 1,6 километра ради двух «Союзов»

МКС МКС Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали, подняв ее на 1,6 километра — до 419 километров над Землей, сообщила пресс-служба Роскосмоса в Telegram-канале. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-34» включились в 08:00 мск, проработали 495 секунд и выдали импульс 0,91 метра в секунду.

Сегодня в 08:00 мск включились двигатели «Прогресса МС-34», проработали 495,7 секунды, выдав импульс величиной 0,91 м/с, — говорится в сообщении.

Целью маневра в госкорпорации назвали продолжение формирования баллистических условий. Их необходимо было скорректировать для прибытия корабля «Союз МС-29» и посадки «Союза МС-28».

Ранее сообщалось, что российские специалисты в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1» на одно место утечки. Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по герметизации. Российские представители обнаружили неисправности при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.

После Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дало своим астронавтам распоряжение прекратить процедуры эвакуации с МКС. Эвакуация была объявлена после обнаружения утечки воздуха на российском модуле «Звезда».

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