Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову Суд заявил о незаконности полученного на взятку Иванову займа в 112 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о недействительности договора займа на 112 млн рублей, который, по версии следствия, использовался для передачи взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из материалов дела, изученных РИА Новости. Суд отклонил жалобу ООО «Агрокомплекс „Русское село“» на решение Арбитражного суда Москвы.

Истцом по делу выступило ООО «Проопт». Компания ссылалась на досудебное соглашение Сергея Бородина о сотрудничестве со следствием. Он обещал дать показания по эпизоду о предполагаемом получении в 2022 году взятки в размере 152 млн рублей от президента ООО «Олимпситистрой» Фомина за общее покровительство по службе.

Часть этих средств в размере 112 млн рублей была переведена со счета «Проопта» на счета ООО «Агрокомплекс „Русское село“» по договору займа от 28 июля 2022 года. Представители истца просили признать договор недействительным, поскольку, по их версии, он был оформлен для придания сделке законного гражданско-правового характера.

В ходе следствия Горнин сообщил, что перечисление указанной суммы, как он считает, фактически стало скрытой формой взятки, а сам договор займа использовался для маскировки передачи денег. Суд первой инстанции пришел к выводу, что заем был связан с предполагаемой передачей взятки, и удовлетворил иск о признании договора недействительным.

Ранее сообщалось, что жалоба Иванова на решение по иску к военкомату оставлена судом без движения. Экс-замминистра предоставили срок для устранения недостатков до 31 мая 2026 года.