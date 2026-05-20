Шойгу задал Армении неудобный вопрос о Евросоюзе

Желание руководства Армении извлекать выгоду из сотрудничества с Россией понятно, но это «улица с двусторонним движением», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы. Россия поставляет в республику природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам в три раза ниже рыночных, отметил он, задавшись вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в Евросоюз свои абрикосы, форель и минеральную воду, передает ТАСС.

Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. Наша страна занимает первое место по экспорту и также по импорту. По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин, — сказал Шойгу.

Также секретарь Совета безопасности РФ заявил на заседании группы, что именно Россия позволила Армении сохранить суверенитет в 1990-е годы. Русский и армянский народы, по его словам, объединяет многовековая дружба и общая история.

Кроме того, он отметил, что ратификация Арменией Римского статута МУС и решения о передаче российских граждан другим государствам являются недружественными действиями в адрес Москвы. В Кремле расценивают эти шаги как негативные перемены в отношениях двух стран, подчеркнул он.