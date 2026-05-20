Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 18:54

Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов

Нетаньяху упрекнул министра Бен-Гвира за унижение пропалестинских активистов

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за издевательства над задержанными активистами пропалестинской флотилии «Сумуд», сообщает ТАСС. Он также поручил профильным ведомствам организовать их депортацию как можно скорее.

У Израиля есть полное право предотвращать провокационные флотилии сторонников террористов ХАМАС от входа в наши территориальные воды и прибытия в Газу. Однако то, как министр Бен-Гвир обращался с активистами флотилии, не соответствует ценностям и нормам Израиля, — заявил Нетаньяху.

Отмечается, что Бен‑Гвир разместил в соцсетях видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд», следовавшей к сектору Газа. На записи видно, как людей со связанными руками ставят на колени и заставляют слушать гимн Израиля под надзором пограничников.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля окружили гуманитарную «Глобальную флотилию Сумуда», заявившую о намерении прорвать многолетнюю морскую блокаду сектора Газа. Об инциденте в границах официальной поисково‑спасательной зоны Кипра официально сообщили международные организаторы масштабной благотворительной акции.

Мир
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Палестина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У Крутого получается»: Матвиенко высказался об участниках музыкальных шоу
Названа предварительная причина гибели роженицы из Новочеркасска
Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»
Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО
Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного
«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам
Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону
Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов
Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином
Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды
Метод Сталина: Владимир Жириновский предсказал, как сделать Россию сильнее
США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы
В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле
«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану
Мужчина переселил своих собак в раскаленную солнцем машину
Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой
Знаменитый российский футболист похвалил фаворита АПЛ сезона-2003/04
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.