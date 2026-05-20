Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов

Нетаньяху упрекнул министра Бен-Гвира за унижение пропалестинских активистов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за издевательства над задержанными активистами пропалестинской флотилии «Сумуд», сообщает ТАСС. Он также поручил профильным ведомствам организовать их депортацию как можно скорее.

У Израиля есть полное право предотвращать провокационные флотилии сторонников террористов ХАМАС от входа в наши территориальные воды и прибытия в Газу. Однако то, как министр Бен-Гвир обращался с активистами флотилии, не соответствует ценностям и нормам Израиля, — заявил Нетаньяху.

Отмечается, что Бен‑Гвир разместил в соцсетях видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд», следовавшей к сектору Газа. На записи видно, как людей со связанными руками ставят на колени и заставляют слушать гимн Израиля под надзором пограничников.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля окружили гуманитарную «Глобальную флотилию Сумуда», заявившую о намерении прорвать многолетнюю морскую блокаду сектора Газа. Об инциденте в границах официальной поисково‑спасательной зоны Кипра официально сообщили международные организаторы масштабной благотворительной акции.