20 мая 2026 в 19:26

СКР завел дело на украинского бойца за вторжение в Курскую область

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении украинского военнослужащего Руслана Харука, участвовавшего во вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, сообщило ведомство в МАКСе. Боец 22-й отдельной механизированной бригады подозревается по статье 205 УК РФ.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Руслана Харука, подозреваемого в совершении террористического акта в Курской области (подпункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что начиная с 2024 года украинский солдат с автоматом и гранатами в составе своего подразделения неоднократно нарушал государственную границу РФ. В лесополосе возле курского села Ольговка Харук следил за деревней, местными жителями и действиями российских военнослужащих. Кроме того, он участвовал в блокаде этой территории и удерживал ее под незаконным вооруженным контролем.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили о возбуждении дела по статье о теракте после удара украинских сил по гражданской инфраструктуре Чувашии. Следствие установило, что утром 5 мая противник совершил массовую атаку, применив крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
