СКР завел дело на украинского бойца за вторжение в Курскую область

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Руслана Харука, подозреваемого в совершении террористического акта в Курской области (подпункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что начиная с 2024 года украинский солдат с автоматом и гранатами в составе своего подразделения неоднократно нарушал государственную границу РФ. В лесополосе возле курского села Ольговка Харук следил за деревней, местными жителями и действиями российских военнослужащих. Кроме того, он участвовал в блокаде этой территории и удерживал ее под незаконным вооруженным контролем.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили о возбуждении дела по статье о теракте после удара украинских сил по гражданской инфраструктуре Чувашии. Следствие установило, что утром 5 мая противник совершил массовую атаку, применив крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников.