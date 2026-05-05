День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 17:23

СК возбудил дело после атаки ВСУ на Чувашию

СК сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте по факту атаки на Чувашию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республике, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, утром 5 мая украинская сторона произвела массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми дронов.

В результате удара повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений в городе Чебоксары. Два человека погибли, еще 23 мирных жителя получили различные травмы.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия. Они изъяли фрагменты беспилотников и иных боеприпасов, по которым в ближайшее время будут назначены взрывотехнические экспертизы.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что по меньшей мере 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. По его словам, в двух зданиях разрушены несущие конструкции, оставаться там крайне опасно.

Прежде Николаев сообщил, что в результате налета дронов на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших числится один ребенок. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы для оказания всей необходимой помощи.

Власть
Чувашия
СК РФ
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.