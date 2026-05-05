СК возбудил дело после атаки ВСУ на Чувашию СК сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте по факту атаки на Чувашию

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республике, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, утром 5 мая украинская сторона произвела массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми дронов.

В результате удара повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений в городе Чебоксары. Два человека погибли, еще 23 мирных жителя получили различные травмы.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия. Они изъяли фрагменты беспилотников и иных боеприпасов, по которым в ближайшее время будут назначены взрывотехнические экспертизы.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что по меньшей мере 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. По его словам, в двух зданиях разрушены несущие конструкции, оставаться там крайне опасно.

Прежде Николаев сообщил, что в результате налета дронов на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших числится один ребенок. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы для оказания всей необходимой помощи.