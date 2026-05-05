05 мая 2026 в 16:44

Число пострадавших от атаки БПЛА в Чебоксарах снова выросло

Николаев сообщил о 32 пострадавших в результате удара БПЛА по Чебоксарам

В результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По словам руководителя республики, среди пострадавших числится один ребенок, при этом на месте происшествия продолжают работу экстренные службы для оказания всей необходимой помощи.

К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. <…> Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок, — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что в ходе инцидента повреждения получили 28 многоквартирных домов, в которых суммарно проживают около 8,5 тыс. человек. Николаев назвал происходящее беспрецедентным вызовом и принес соболезнования родным и близким жертв. Он отметил, что власти Чувашии окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Атака ВСУ на Чувашию длилась с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.


Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
