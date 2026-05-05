Появились подробности удара БПЛА по Чебоксарам ВСУ ударили БПЛА по многоэтажке рядом с единственной в Чебоксарах мечетью

ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажному дому рядом с единственной мечетью в Чебоксарах — пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что служители мечети выбежали помогать раненым, пострадавших унесли на носилках и госпитализировали.

По данным канала, пострадавшая бабушка долго не могла спуститься с седьмого этажа. Сейчас весь микрорайон, где находится улица Гладкова, эвакуируют. Сотрудники МЧС тушат пожар.

Атака Вооруженных сил Украины на Чувашию длится с ночи. По данным канала, БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра. В материале сказано, что в городе не умолкают сирены, часть улиц перекрыта, общественный транспорт обновил маршруты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека в настоящее время ничего не угрожает. После появилась информация, что число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары увеличилось до трех.