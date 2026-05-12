Число жертв атаки беспилотников на Чебоксары возросло до трех

Количество жертв и пострадавших в результате совершенной 5 мая атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до трех, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заверил, что вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим держит на личном контроле.

По оперативным данным на 11:30 12 мая, пострадало 47 человек, трое из них погибли. Основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении под динамическим наблюдением специалистов, — написал Степанов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области за сутки. В результате обстрелов и ударов беспилотников пострадали восемь мирных жителей, а двое тяжелораненых скончались в медицинских учреждениях.

До этого в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения. Оба пострадавших были оперативно доставлены в больницу.

