07 мая 2026 в 17:53

Пострадавшего при атаке БПЛА на Чебоксары перевезли в Нижний Новгород

Пострадавшего после атаки беспилотника на Чебоксары мужчину перевели для лечения в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе учреждения. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких.

Мужчина госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации в состоянии медикаментозного сна, находится на искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении.

По словам главного внештатного комбустиолога Минздрава Нижегородской области Игоря Арефьева, специалисты региона с 5 мая находились на связи с коллегами из Чувашии и провели телемедицинскую консультацию, согласовав тактику лечения. После стабилизации состояния было принято решение о переводе пациента в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Глава Чувашии также сообщал, что количество поврежденных при налете объектов увеличилось с 28 до 40. Под удар попали школы, детские сады и местный электромеханический колледж.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
