06 мая 2026 в 14:06

Глава Чувашии раскрыл масштаб повреждений после атаки ВСУ

Николаев: 40 домов повреждены в результате атаки ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Число пострадавших от налета украинских дронов домов в Чувашии возросло с 28 до 40, сообщил глава республики Олег Николаев. Он уточнил, что под удар также попали школы, детские сады и местный электромеханический колледж.

Наш главный приоритет, несомненно, — люди. Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек, — добавил руководитель региона.

Николаев отметил, что введение режима чрезвычайной ситуации призвано ускорить процесс восстановления инфраструктуры и оказания поддержки пострадавшим жителям города. Для координации помощи в Чебоксарах на улице Ивана Яковлева развернут оперативный штаб и работает выделенная телефонная линия поддержки. Руководитель региона также поставил задачу восстановить жилищный фонд и социальную инфраструктуру в самые сжатые сроки, чтобы вернуть гражданам привычный уровень комфорта.

Ранее число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
