Глава Чувашии раскрыл масштаб повреждений после атаки ВСУ

Число пострадавших от налета украинских дронов домов в Чувашии возросло с 28 до 40, сообщил глава республики Олег Николаев. Он уточнил, что под удар также попали школы, детские сады и местный электромеханический колледж.

Наш главный приоритет, несомненно, — люди. Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек, — добавил руководитель региона.

Николаев отметил, что введение режима чрезвычайной ситуации призвано ускорить процесс восстановления инфраструктуры и оказания поддержки пострадавшим жителям города. Для координации помощи в Чебоксарах на улице Ивана Яковлева развернут оперативный штаб и работает выделенная телефонная линия поддержки. Руководитель региона также поставил задачу восстановить жилищный фонд и социальную инфраструктуру в самые сжатые сроки, чтобы вернуть гражданам привычный уровень комфорта.

Ранее число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.