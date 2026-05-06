06 мая 2026 в 10:22

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары увеличилось

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35

Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Чебоксары увеличилось до 35 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашской Республики. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

По оперативной информации на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в г. Чебоксары, пострадали 37 человек, двое из них погибли, — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Чувашию длилась с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского Комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республике. По данным следствия, утром 5 мая украинская сторона произвела массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми дронов.

