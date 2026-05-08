08 мая 2026 в 14:05

Раскрыто число обратившихся к врачам после атак ВСУ в Чебоксарах

Минздрав: число обратившихся к врачам после атак ВСУ в Чебоксарах выросло до 42

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество жителей Чебоксар, обратившихся за медицинской помощью после атаки беспилотных летательных аппаратов 5 мая, увеличилось до 42 человек, сообщил Минздрав Чувашии. Еще двое жителей, по данным ведомства, погибли.

По оперативной информации <...> в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая в <...> городе Чебоксары, пострадали 44 человека, двое из них погибли, — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что семь человек обратились к врачам самостоятельно уже после происшествия. Все они получают помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что одного пострадавшего после атаки беспилотника на Чебоксары мужчину перевели для лечения в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ в Нижнем Новгороде. Состояние пациента оценивалось как стабильно тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких.

Атака ВСУ на Чувашию длилась с ночи 5 мая. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского Комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.

Регионы
Чувашия
Чебоксары
беспилотники
пострадавшие
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

