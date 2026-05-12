Два человека умерли от атак ВСУ на Белгородскую область Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей из-за 20 атак ВСУ

Украинские военные атаковали 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области за сутки, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов и ударов беспилотников пострадали восемь мирных жителей, а двое тяжелораненых скончались в медицинских учреждениях. Разрушения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, на инфраструктурных объектах и в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Особо напряженная ситуация сложилась в Белгородском районе, где дроны наносили удары по гражданскому транспорту и жилой застройке. В поселке Октябрьский под удар попали даже медики, прибывшие для оказания экстренной помощи раненому юноше.

От удара второго беспилотника пострадали трое сотрудников скорой медицинской помощи, которые приехали к юноше для оказания помощи, — написал Гладков.

Помимо жилого сектора, серьезный урон нанесен агропромышленному комплексу и транспортной системе региона. Под огонь попали 11 единиц сельскохозяйственной техники и более 20 гражданских автомобилей. Власти продолжают ликвидировать последствия налетов и оказывать всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения.