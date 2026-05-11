В Белгородской области скончался тяжело раненный дроном мужчина Гладков: один человек погиб и трое были ранены при атаке ВСУ на Белгородчину

Один человек погиб, трое получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, заявил в своем канале в мессенджере МАКС глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка при атаке дрона на служебный автомобиль.

В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали все, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, — отметил губернатор.

В Шебекино в результате ударов двух FPV-дронов по территории предприятия пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, добавил Гладков. Еще два человека были ранены вблизи села Зозули Борисовского округа, когда украинский беспилотник атаковал автобус, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения.

До этого стало известно, что силы ПВО за сутки уничтожили 20 украинских дронов в Курской области. Также 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. В результате нападения пострадал 52-летний мужчина — у него осколочное ранение ноги.