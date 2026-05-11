Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов

Силы ПВО за сутки уничтожили 20 украинских дронов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. Также 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам.

Всего в период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. 51 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, — отметил Хинштейн.

По его словам, также семь раз украинские БПЛА со взрывными устройствами атаковали Курскую область. Известно, что в результате нападения пострадал 52-летний мужчина — у него осколочное ранение ноги. Также пострадал фасад дома, инцидент произошел в поселке Песчанский Беловского района.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. По его словам, был ранен мирный житель.