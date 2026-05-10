10 мая 2026 в 09:53

Раскрыты масштабы атак ВСУ в Курской области

Хинштейн: силы ПВО сбили за сутки 98 украинских беспилотников в Курской области

Фото: МО РФ
Российские силы противовоздушной обороны с 9 по 10 мая сбили 98 беспилотников различного типа над Курской областью, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, также ВСУ нанесли 102 артиллерийских удара по отселенным районам. Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

Сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за минувшие сутки уничтожила четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Донецкой Народной Республики. Жителям ДНР рекомендовали сразу же обращаться в экстренные службы при обнаружении обломков БПЛА.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадали пять человек, включая ребенка. Глава региона также сообщил, что в результате атаки 12-летняя девочка получила резаную рану лица. У водителя и одного из фельдшеров зафиксированы осколочные ранения плеч, еще у одного медика и женщины — осколочные ранения ног.

