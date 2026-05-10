10 мая 2026 в 09:05

Раскрыта результативность системы ПВО «Купол Донбасса»

Система ПВО «Купол Донбасса» за сутки сбила четыре украинских беспилотника в ДНР

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за минувшие сутки уничтожила четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Донецкой Народной Республики, сообщили в региональном оборонном штабе. В ведомстве подчеркнули, что жителям ДНР рекомендуется сразу же обращаться в экстренные службы при обнаружении обломков БПЛА.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп четыре дрона противника. При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, — говорится в сообщении.

Благодаря «Куполу Донбасса» и сводным мобильным огневым группам в ДНР удалось предотвратить 61 атаку ВСУ за неделю. Как заявлял глава региона Денис Пушилин, украинские военные использовали тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру.

Также стало известно, что при атаке ВСУ на ДНР пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Как сообщил Пушилин, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.

