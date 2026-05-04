04 мая 2026 в 21:34

Ребенок ранен при новом ударе ВСУ по ДНР

Пушилин: в результате атаки ВСУ пострадали три человека

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате атаки Вооруженных сил Украины на ДНР пострадали три человека, среди которых есть ребенок, сообщил руководитель региона Денис Пушилин в мессенджере МАКС. По его словам, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.

В Никитовском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мальчик 2012 г. р. Также в этом районе города в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) пострадал мужчина 1971 г. р., — отметил Пушилин.

По его словам, еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки. Он подорвался на взрывоопасном предмете и получил ранения средней тяжести.

Ранее не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.

Также беспилотник ВСУ упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать. По предварительной информации, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения тяжелого предмета.

