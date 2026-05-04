04 мая 2026 в 20:02

Летящие в сторону России украинские дроны заметили в одной из стран ЕС

Более 25 дронов ВСУ пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в сторону России

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России, передает RT. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко.

Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.

Ранее беспилотник ВСУ упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать. По предварительной информации, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения тяжелого предмета.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Финляндии не пытались перехватывать дроны, нарушившие воздушное пространство страны, так как они находились слишком близко к российской границе. В то же время премьер-министр страны Петтери Орпо напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что беспилотные летательные аппараты ВСУ не имеют права залетать на территорию Финляндии. Украинские беспилотники также залетали в Эстонию, Латвию и Литву.

