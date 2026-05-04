В Финляндии нашли неожиданную причину отказа сбивать дроны ВС Финляндии заявили о невозможности перехвата дронов у границы с Россией

Вооруженные силы Финляндии считают невозможным сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны, из-за их близости к границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на финских военных. Так там прокомментировали инцидент, который произошел 3 мая непосредственно у российской границы.

В финских ВС разъяснили, что в мирное время невозможно перехватывать беспилотники прямо на границе и тем более в воздушном пространстве другого государства. Речь идет о двух дронах, которые вторглись в воздушное пространство Финляндии.

Премьер-министр республики Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос появления украинских беспилотников в небе над страной. Глава финского правительства обозначил недопустимость нарушения границы воздушного пространства даже в целях обороны.

Ранее в аппарате Совбеза РФ сообщили, что масштаб военных учений в Финляндии возле границы с Россией сильно увеличился. По данным ведомства, это случилось после вступления страны в Североатлантический альянс.

Прежде ирландский журналист Чей Боуз назвал решение НАТО провести военные мероприятия в Финляндии вблизи российской границы рискованным предприятием. В частности, речь шла об артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые начались на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо, примерно в 70 км от границы с РФ.