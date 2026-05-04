День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 16:45

В Финляндии нашли неожиданную причину отказа сбивать дроны

ВС Финляндии заявили о невозможности перехвата дронов у границы с Россией

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Финляндии считают невозможным сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны, из-за их близости к границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на финских военных. Так там прокомментировали инцидент, который произошел 3 мая непосредственно у российской границы.

В финских ВС разъяснили, что в мирное время невозможно перехватывать беспилотники прямо на границе и тем более в воздушном пространстве другого государства. Речь идет о двух дронах, которые вторглись в воздушное пространство Финляндии.

Премьер-министр республики Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос появления украинских беспилотников в небе над страной. Глава финского правительства обозначил недопустимость нарушения границы воздушного пространства даже в целях обороны.

Ранее в аппарате Совбеза РФ сообщили, что масштаб военных учений в Финляндии возле границы с Россией сильно увеличился. По данным ведомства, это случилось после вступления страны в Североатлантический альянс.

Прежде ирландский журналист Чей Боуз назвал решение НАТО провести военные мероприятия в Финляндии вблизи российской границы рискованным предприятием. В частности, речь шла об артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые начались на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо, примерно в 70 км от границы с РФ.

Европа
Финляндия
беспилотники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.