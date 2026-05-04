В Совбезе оценили масштаб военных учений в Финляндии рядом с Россией

Масштаб военных учений в Финляндии возле границы с Россией сильно увеличился, сообщили в аппарате Совбеза РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, это случилось после вступления страны в Североатлантический альянс.

После вступления Финляндии в апреле 2023 году в блок НАТО значительно увеличился масштаб учений на территории страны, в том числе вблизи границы с Россией, — сказано в сообщении.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал решение Североатлантического альянса провести военные мероприятия в Финляндии вблизи российской границы рискованным предприятием. В частности, речь шла об артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые начались на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо, примерно в 70 километрах от границы с Российской Федерацией.

Также двое военнослужащих США пропали без вести на юго-западе Марокко после участия в международных учениях «Африканский лев». Происшествие случилось 2 мая в районе полигона Кап-Драа неподалеку от Тан-Тана на побережье Атлантического океана.