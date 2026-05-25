Стало известно, сколько населенных пунктов в зоне СВО освободили ВС РФ ВС России за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Продвижение российских подразделений продолжается сразу на нескольких направлениях.

С 18 по 24 мая под контроль российских сил перешли два населенных пункта в Харьковской области и один в Запорожской области. Также в период с 11 по 17 мая было взято под контроль пять населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

До этого украинские военные предприняли попытку повторить знаменитую операцию российских сил «Поток», позволившую бойцам ВС РФ скрытно зайти в тыл противника через подземные коммуникации, однако потерпели сокрушительную неудачу. Все закончилось гибелью личного состава.