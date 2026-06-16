ВСУ атаковали жилые дома в Запорожской области Три дома получили повреждения после удара БПЛА в запорожском селе Куйбышево

Украинские беспилотники атаковали частный сектор в поселке городского типа Куйбышево, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате удара три жилых дома по одной из улиц получили повреждения.

Благо нет ни жертв, ни раненых, — написал он.

Губернатор подчеркнул, что на месте работают профильные службы. Они проводят оценку причиненного ущерба и оказывают необходимую помощь пострадавшим домовладельцам.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что мирный житель получил ранения в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Пострадавший доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

В правительстве ЛНР также сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ ЛНР загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольское. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышла из строя современная техника и аппаратура.