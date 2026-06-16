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16 июня 2026 в 16:16

Дрон ВСУ атаковал россиянина на парковке под Белгородом

Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Мирный житель получил ранения в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области, сообщил в МАКС региональный оперативный штаб. Пострадавший доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы. В городской больнице № 2 г. Белгорода пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены остекление коммерческого объекта и два автомобиля, — говорится в сообщении.

В Шебекинском округе горела хозпостройка (пожар ликвидирован), повреждены два частных дома и социальный объект. В Валуйском и Белгородском округах также отмечены разрушения жилых строений и транспортного средства на промплощадке.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщал, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа двое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу, автомобиль поврежден. В поселке Красная Яруга от детонации БПЛА повреждены автомобиль, гараж и заборы двух частных домов.

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