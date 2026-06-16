Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области

В Рязанской области были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Павел Малков в МАКСе. Он уже писал о трех сбитых беспилотниках, а также о возгорании нежилого здания на территории дачного участка.

Сбиты еще два БПЛА, — написал губернатор.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за 16 июня сбили 151 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, такое количество БПЛА удалось уничтожить только за последние семь часов — с 07:00 до 14:00 мск — над территорией 17 российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июня ликвидировали и перехватили 172 беспилотника ВСУ над российскими территориями. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей.