Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 23:35

Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Рязанской области были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Павел Малков в МАКСе. Он уже писал о трех сбитых беспилотниках, а также о возгорании нежилого здания на территории дачного участка.

Сбиты еще два БПЛА, — написал губернатор.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за 16 июня сбили 151 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, такое количество БПЛА удалось уничтожить только за последние семь часов — с 07:00 до 14:00 мск — над территорией 17 российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июня ликвидировали и перехватили 172 беспилотника ВСУ над российскими территориями. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Регионы
Россия
Рязанская область
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории Франции
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Посол РФ в Канаде раскритиковал новые санкции против России
В Германии готовятся к политическим переменам
Зеленскому указали на шаг, которого ждут от него в США
У сборной Португалии может смениться тренер после ЧМ
Отца восьми детей доставили в ТЦК в Ивано-Франковске
Уже ясно, кто заменит Европу: чего ждать от саммита Россия — АСЕАН в Казани
В Германии дочери мэра предъявили обвинение в нападении на мать с ножом
Ощущение заботы: какую роль играет текстиль в повседневной жизни
Стало известно о новых пострадавших в результате атак ВСУ в Курской области
Скандальная гонщица Багдасарян может стать банкротом из-за долгов
ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Брянской области
В ДНР запустили реверсивное движение по атакованному ВСУ мосту
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.