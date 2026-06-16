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16 июня 2026 в 15:02

Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбили за последние семь часов

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник за последние семь часов

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны в этот вторник, 16 июня, сбили 151 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. По данным ведомства, такое количество БПЛА удалось уничтожить только за последние семь часов — с 7:00 до 14:00 по мск — над территорией 17 российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 7:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что цели были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями. Силы ПВО также успешно отработали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и морскими акваториями.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июня ликвидировали и перехватили 172 беспилотника ВСУ над российскими территориями. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

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