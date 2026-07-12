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12 июля 2026 в 13:35

Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен

Политолог Федоров: Ле Пен отдает приоритет интересам Франции, а не Евросоюза

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
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Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отдает приоритет национальным интересам, а не интересам Евросоюза, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. При этом он отметил, что Ле Пен отказалась от резких заявлений, противоречащих целям Евросоюза.

Ле Пен отказалась от своих крайних лозунгов. Ранее она говорила об отказе от евро и чуть ли не выходе из НАТО и из Евросоюза. Всего этого, конечно, уже нет. Она скорее приверженец деголлевского представления о европейской интеграции как о Европе наций. То есть национальное право должно быть выше европейского. Я напомню, что во французском законодательстве примерно 60% составляют европейские законы, которые распространяются и на Францию. [Ле Пен] против этого и считает, что нужно сотрудничать в определенных областях, например в самолетостроении. Что касается социальной политики, ведущих экономических отраслей, то здесь должно быть доминирование национальных интересов, а не европейских, ― сказал Федоров.

Ранее Ле Пен заявила, что сохранение нынешнего политического курса будет настоящим риском для Франции. По ее словам, она намерена добиваться содержательных дебатов в предвыборной кампании.

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