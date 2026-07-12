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12 июля 2026 в 12:25

Средства ПВО за сутки сбили 585 беспилотников ВСУ

Минобороны России: силы ПВО уничтожили 11 авиабомб и 585 дронов за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили 11 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС. Также были сбиты 585 беспилотников самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки запустили 111 дронов в направлении Белгородской области. Он отметил, что в результате атаки врага погиб один мирный житель и еще семь получили ранения.

Также пресс-служба Минобороны сообщила, что в Одесском морском порту в результате ударов поражены объекты инфраструктуры и логистический центр «Одтранса». В том числе были уничтожены объекты в портах Черноморска, а также суда, перевозившие грузы военного назначения. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

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