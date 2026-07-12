ВСУ за сутки более 100 раз атаковали регион России ВСУ за минувшие сутки более 100 раз атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки запустили 111 дронов в направлении Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в Telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки врага погиб один мирный житель и еще семь получили ранения.

За минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 11 муниципалитетов: Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красненский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа, — написал Шуваев.

Он добавил, что ВСУ совершили девять артиллерийских обстрелов, а также пять раз производили сбросы взрывных устройств с беспилотников. По информации оперативного штаба Белгородской области в социальных сетях, в медицинское учреждение обратились два человека: мужчина с осколочными ранениями плеча, и женщина, получившая травму при детонации дрона в Шебекино.

Накануне Шуваев сообщил о гибели женщины при обстреле Белгородской области. ВСУ наносили удары с применением авиации, артиллерии и сбросов взрывных устройств с БПЛА.