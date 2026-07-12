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12 июля 2026 в 14:08

Власти Катара приняли отчаянное решение по судоходству

Катар временно остановил выход судов в море после атак

Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press
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Министерство транспорта Катара приостановило выход всех судов в море после серии воздушных ударов, сообщается на официальном сайте ведомства. Также по решению министерства под ограничения подпала и любая морская активность.

С момента выпуска этого распоряжения до последующего уведомления приостановлен выход судов в море и любая активность на море, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи призвал Тегеран и Вашингтон перейти к диалогу и выполнять условия меморандума о взаимопонимании. Собеседники также обсудили военную эскалацию между США и Ираном.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Доха достигли договоренности о разблокировке $6 млрд из $12 млрд иранских активов, замороженных в Катаре. Глава государства подчеркнул, что Иран не намерен останавливаться на этом.

Кроме того, Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Военные заявили об обнаружении вражеских целей в воздушном пространстве страны.

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