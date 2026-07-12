В одной из стран Персидского залива отразили воздушную атаку

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку, сообщил Генеральный штаб армии страны в социальной сети X. Военные заявили, что в воздушном пространстве Кувейта были обнаружены вражеские воздушные цели.
Вооруженные силы отражают атаку вражеских воздушных целей в воздушном пространстве Кувейта, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице Катара Дохе прогремели взрывы. Министерство внутренних дел страны призвало жителей укрыться в связи с угрозой атаки.
До этого армия Ирана нанесла удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. По данным иранского гостелерадио, были поражены комплекс Patriot в Кувейте и стратегический радиолокационный комплекс в Катаре.
Между тем стало известно, что США рассматривают перенос военных баз из Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии дальше от Ирана, в том числе возможность размещения объектов в Израиле. При этом иранские удары, как утверждается, нанесли базам серьезный ущерб.