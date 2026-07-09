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09 июля 2026 в 10:28

Премьер Катара обратился к Ирану и США

В правительстве Катара призвали США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Тегерану и Вашингтону стоит перейти к диалогу и выполнению условий меморандума о взаимопонимании, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Аракчи. В ходе беседы стороны также обсудили военную эскалацию между США и Ираном, сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, катарский премьер осудил недавние атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По его словам, подобные действия подрывают доверие, угрожают безопасности международной навигации и наносят ущерб усилиям по укреплению региональной стабильности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть множество способов одержать победу в конфликте с Ираном. При этом он отметил, что не знает, может ли очередная эскалация обернуться полномасштабным военным столкновением.

До этого Центральное командование ВС США сообщило, что военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Удары были нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Исламской Республики атаковать суда в Ормузском проливе.

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