Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран Трамп: у США есть много способов победить в полномасштабном конфликте с Ираном

У США есть множество способов одержать победу в конфликте с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома по завершении своего визита в Анкару. При этом он отметил, что не знает, может ли очередная эскалация обернуться полномасштабным военным столкновением.

Я не знаю. Мы бы выиграли очень быстро… У нас есть много способов победить, — сказал Трамп.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Как уточняется в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции. При этом республиканец выразил сомнение в целесообразности такого соглашения.