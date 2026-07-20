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20 июля 2026 в 13:15

Трамп объяснил, что не так с подаренным Катаром самолетом

Трамп заявил, что подаренный Катаром самолет Boeing 747 отправят на доработку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что подаренный Катаром самолет Boeing 747, который сейчас используется как временный борт Air Force One, скоро отправят на дополнительную модернизацию. По его словам, которые передает Reuters, такое решение было принято после вопросов о системах безопасности воздушного судна.

У Boeing 747 много возможностей, но, насколько я понимаю, примерно через месяц его отправят [на доработку], чтобы довести [его возможности] до максимума. <...> Это займет около месяца, — отметил хозяин Белого дома.

Уточняется, что самолет, переоборудованный компанией L3Harris Technologies, временно выполняет функции президентского борта из-за задержек поставок воздушных судов для президентского авиапарка. Два новых Boeing 747-8 ожидаются только в 2028 году.

Ранее сообщалось, что самолет Трампа пока не оснащен системой защиты от ракетных угроз. Именно поэтому после саммита НАТО в Анкаре американский лидер воспользовался старым бортом. Уже после прибытия на американскую базу в Великобритании он пересел на Boeing 747.

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