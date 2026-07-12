Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня

Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня Четырехдневный траур объявили в Катаре после смерти бывшего эмира Аль Тани

В Катаре объявлен четырехдневный общенациональный траур в связи со смертью бывшего главы государства шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, сообщила канцелярия эмира страны. Траур начался 12 июля.

На протяжении четырех дней на всей территории страны приспущены государственные флаги. С 13 июля приостановлена работа министерств, правительственных ведомств и других государственных учреждений — госслужащие вернутся к исполнению своих обязанностей 19 июля.

Поминальная молитва по бывшему монарху прошла вечером 12 июля в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба в Дохе, после чего он был похоронен на кладбище в Лусаиле. Действующий эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани будет принимать соболезнования от глав государств, членов правящей семьи и подданных с 13 по 15 июля.

Ранее канцелярия нынешнего руководителя Катара сообщила, что бывший эмир страны и отец действующего правителя Хамад бен Халифа Аль Тани умер в возрасте 74 лет. Он возглавлял государство с 1995 по 2013 год. К власти Аль Тани пришел в результате бескровного переворота. Тогда он сместил своего отца Халифу бен Хамада Аль Тани.