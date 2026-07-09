В США объяснили, почему Трамп избегает нового самолета NYT: новый самолет Трампа мог остаться без защиты от ракетных угроз

Новый самолет президента США Дональда Трампа пока не оснащен системой защиты от ракетных угроз, передает газета The New York Times. Именно поэтому после саммита НАТО в Анкаре американский лидер воспользовался старым бортом.

По данным издания, из Анкары Трамп вылетел на прежнем президентском самолете. Уже после прибытия на американскую базу в Великобритании он пересел на новый Boeing 747-8, который был подарен Катаром. Старый лайнер мог иметь систему защиты от поражения зенитными и авиационными ракетами. Был ли аналогичным оборудованием оснащен самолет, переданный Катаром, пока неизвестно.

Ранее Трамп сделал остановку в Великобритании, чтобы пересесть на свой новый самолет во время перелета из Анкары в Вашингтон. Он сообщил в своей социальной сети Truth Social, что этот лайнер ранее прибыл на британскую авиабазу Милденхолл для демонстрации американским военнослужащим.

До этого Трамп высказал убеждение, что на него могут совершить покушение. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что он стал для Ирана «целью номер один». По его словам, его не волнует возможное покушение на жизнь, и он отметил, что просто делает свою работу.