Обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске раскрыла свой мотив Обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске призналась в неприязни к ребенку

Обвиняемая в убийстве своей пятилетней дочери в Ачинске Красноярского края женщина на допросе призналась, что испытывала неприязнь к ребенку, а также к своей матери и супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. Следствие установило, что ссоры с близкими возникали на бытовой почве.

Мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения фигурантки к ее матери, супругу и погибшей дочери, — сообщили в СК.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о розыске женщины и ее пятилетнего ребенка, которые 29 июня покинули место проживания в городе Ачинске Красноярского края. Информация с приметами матери и малыша была передана всем патрульным службам.

Позже тело пропавшей девочки нашли на железнодорожном перегоне. Оно пролежало на камнях при 30-градусной жаре практически неделю. Эксперты не обнаружили следов борьбы, а также ранений от ударов или оружия. По их данным, у ребенка была повреждена подъязычная кость. Позже мама девочки признала вину в убийстве.

Суд заключил женщину под стражу. Фигурантке дела уже предъявлено обвинение, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления.