Суд арестовал жительницу Ачинска, обвиняемую в убийстве дочери

Суд заключил под стражу жительницу Ачинска, подозреваемую в жестоком убийстве своей пятилетней дочери, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. К настоящему моменту фигурантке дела уже предъявлено обвинение, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления.

Судом по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа включительно, — сообщили в ведомстве.

До этого в правоохранительные органы поступило сообщение о розыске девушки и ее пятилетнего ребенка, которые 29 июня покинули место проживания в городе Ачинске Красноярского края. Информация с приметами матери и малыша передана всем патрульным службам.

Позже тело пропавшей девочки нашли на железнодорожном перегоне. Оно пролежало на камнях при 30-градусной жаре практически неделю. Эксперты не обнаружили следов борьбы, а также ранений от ударов или оружия. По их данным, у ребенка была повреждена подъязычная кость. Позже мама девочки признала вину в ее убийстве.