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08 июля 2026 в 11:17

Стала известна возможная причина смерти девочки в Ачинске

KP.RU: погибшую девочку в Ачинске, скорее всего, задушили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пятилетняя девочка, тело которой обнаружили в Ачинске, вероятнее всего, умерла от удушения, сообщает издание KP.RU со ссылкой на свои источники. По их данным, у ребенка была повреждена подъязычная кость.

Источники газеты заявили, что тело девочки пролежало на камнях при 30-градусной жаре практически неделю. Эксперты не обнаружили следов борьбы, а также ранений от ударов или оружия. При этом специалисты отметили, что найденное повреждение кости в шее чаще всего происходит при удушении. Также есть вероятность, что она была не до конца развита в теле ребенка.

Для точного утверждения причины гибели девочки необходимо дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. Ее завершат через 2–3 недели.

Ранее правоохранители обнаружили пропавшую мать ребенка. Ее заметили по записям с камер видеонаблюдения в Новосибирске. Силовики доставят ее в следственный отдел, чтобы узнать детали произошедшего. Мать с дочкой вышли из своего дома 27 июня и не вернулись. В ходе поисков тело девочки нашли 5 июля.

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