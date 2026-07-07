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07 июля 2026 в 18:03

Стало известно, где находится мать пропавшей в Ачинске девочки

Полиция обнаружила пропавшую мать погибшей в Ачинске девочки в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Полиция обнаружила пропавшую мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки в Новосибирске, сообщили в канале СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в МАКСе. Женщину увидели на записях с камеры наблюдения в одном из магазинов.

Правоохранители в скором времени доставят пропавшую гражданку в следственный отдел. Следователи узнают у нее подробности их с дочерью ухода из дома и последующей гибели девочки.

Женщину с ее ребенком видели в последний раз 27 июня. Они ушли из своей квартиры в Ачинске в неизвестном направлении. После начала поисков правоохранители обнаружили тело девочки. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причины ее смерти.

Женщину и ребенка объявили в розыск 29 июня. Отец семейства обратился в полицию после того, как его жена и дочка не вернулись домой. Поиски вели оперативные группы силовиков.

Ранее в Верхней Пышме пропал 15-летний подросток. По имеющейся информации, его видели в последний раз во время прогулки с друзьями 5 июля. Согласно версии полиции, мальчик может быть в Екатеринбурге.

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